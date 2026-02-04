Basta me ne vado Belen è una furia l’intervista finisce malissimo | mai vista così

Durante un’intervista, Belén Rodriguez si è lasciata andare a un fuori-onda che ha portato a un finale improvviso e acceso. La showgirl è apparsa molto arrabbiata e ha deciso di andarsene, lasciando tutti senza parole. È uno di quei momenti che resteranno impressi, con il pubblico che si chiede cosa sia successo davvero.

Momenti di tensione per Belén Rodriguez durante un’intervista che, secondo quanto raccontato, si sarebbe conclusa in modo brusco. La showgirl argentina si sarebbe spazientita dopo che la giornalista ha parlato di una sua presunta “rivincita” televisiva, riferendosi al ritorno sul piccolo schermo con Only Fun – Comico Show. L’episodio sarebbe avvenuto nel corso di un’intervista rilasciata alla giornalista de Il Messaggero, Ilaria Ravarino, che stava dialogando con Belén Rodriguez e con I PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino, per presentare la nuova edizione del programma in onda sul Nove. Il collegamento era telefonico e durava da circa dieci minuti quando, sempre secondo il racconto della giornalista, Belén avrebbe interrotto improvvisamente l’intervista, lasciando spiazzati sia l’interlocutrice sia i colleghi collegati con lei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

