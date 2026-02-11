Enzo Iacchetti contro Meta | Avete lasciato che mi mettessero i baffi di Hitler E ora parte la diffida

Enzo Iacchetti si è rivolto ai suoi avvocati dopo aver trovato sui social immagini che lo mostrano con baffi di Hitler. L’attore ha deciso di sporgere denuncia contro Meta, la società che gestisce Facebook, perché non ha fatto nulla per rimuoverle. I post offensivi sono rimasti online per settimane, e ora il comico si sta tutelando legalmente.

Enzo Iacchetti ha deciso di agire per vie legali contro Meta (la società che controlla Facebook) dopo che sulla piattaforma sono comparsi numerosi post che lo raffiguravano in modo gravemente offensivo. Il conduttore di Striscia la Notizia ha chiesto formalmente la rimozione immediata di questi contenuti attraverso i suoi avvocati. I post incriminati contengono fotomontaggi falsi che accostano Iacchetti all'ideologia nazista: in alcune immagini il presentatore appare con i baffi tipici di Adolf Hitler, mentre in altre viene ritratto in situazioni ostili all'Italia. Secondo i legali del comico, si tratta di contenuti che danneggiano profondamente la sua reputazione, oltre a violare le stesse regole della community di Facebook.

