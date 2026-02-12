Enna maltempo e infrastrutture a rischio | voragine sulla SP21 e A19 chiusa per sversamento di olio Traffico in tilt

Enna si sveglia con le strade in tilt. Una voragine si è aperta improvvisamente sulla SP21, costringendo a bloccare il traffico tra Agira e l’A19. Nello stesso giorno, un incidente sulla stessa autostrada ha causato uno sversamento di olio, chiudendo circa nove chilometri tra Enna e Caltanissetta. La situazione si è complicata con le condizioni di maltempo che mettono a rischio le infrastrutture della zona. I soccorsi sono al lavoro, ma il caos sulla viabilità resta.

Enna Sotto Sotto: Voragine e Traffico, una Provincia a Test. Una giornata di criticità per la viabilità nella provincia di Enna, con una voragine improvvisa sulla strada provinciale 21, che collega Agira all’autostrada A19, e un incidente sulla stessa A19 che ha causato lo sversamento di olio e la chiusura di un tratto di circa nove chilometri tra Enna e Caltanissetta. Le intense piogge delle ultime ore hanno contribuito a destabilizzare il terreno, mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti e sollevando interrogativi sulla fragilità delle infrastrutture locali. La Sp21 Cede: Allerta e Interventi d’Urgenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

