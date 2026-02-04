Incendio in un impianto per il trattamento di rifiuti in plastica a Campofelice di Roccella Chiusa la Statale 113 traffico deviato sulla A19

Un incendio si è sviluppato ieri sera in un impianto di trattamento di rifiuti di plastica a Campofelice di Roccella, in contrada Pista Vecchia. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme. La strada statale 113 è stata chiusa, e il traffico è stato deviato sulla A19. Nessuna notizia al momento sulle cause del rogo o eventuali feriti.

Da ieri sera, diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Campofelice di Roccella, contrada Pista vecchia, nel Palermitano, in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello, per un incendio che ha coinvolto un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. Le fiamme hanno interessato delle rotoballe posizionate all'aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadrati. Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato tutta la notte per cercare di contenerle, proteggendo le strutture interne all'impianto. Sul posto sono presenti circa 20 unità e 10 mezzi. Intanto è stato chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale 113 "Settentrionale Sicula", dal km 205,600 al km 207,800, nel territorio di Campofelice di Roccella, a causa dell'incendio e della presenza di fumo che riduce la visibilità.

