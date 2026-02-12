Empoli | scovato a nascondere eroina sotto il cassonetto arrestato spacciatore

Questa mattina a Empoli, la polizia ha arrestato un uomo sorpreso a nascondere eroina sotto un cassonetto. Gli agenti, dopo averlo fermato, hanno trovato 32 dosi di droga pronte per essere vendute. L’uomo è stato portato in questura e adesso dovrà rispondere di spaccio di droga.

È stato notato a nascondere qualcosa sotto un cassonetto del vetro e, al seguente controllo, è stato verificato che si trattava di 32 dosi di eroina. È successo nei giorni scorsi ad Empoli in via Giuseppe Verdi, nei pressi della stazione ferroviaria, e ad intervenire sono stati i poliziotti del commissariato locale. L'uomo, risultato un 31enne cittadino nigeriano, aveva con sé altre cinque dosi della stessa sostanza in una tasca dei pantaloni, oltre a 1.400 euro in contanti, possibile provento di attività di spaccio. Circa 35 grammi la quantità totale di stupefacente sequestrata. Il 31enne, già noto per precedenti per droga, è stato arrestato.

