Sorpreso con cocaina ed eroina | arrestato uno spacciatore di 22 anni a Salerno

Salernotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il 6 dicembre, dalla Polizia di Stato, nell’ambito di miratiservizi svolti dalla Squadra Mobile, un 22enne salernitano incensurato. Il giovane, nel corso di un controllo, è stato ritrovato in possesso di 59 dosi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

