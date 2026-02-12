Emilia Sostenibile | partito il percorso verso la certificazione GSTC di Visit Emilia

Questa mattina è partito ufficialmente il percorso di “Emilia Sostenibile”. Il progetto mira a ottenere la certificazione internazionale GSTC, un riconoscimento che premia le destinazioni turistiche impegnate in pratiche di crescita sostenibile. L’obiettivo è far diventare l’Emilia una meta sempre più attenta all’ambiente e alle comunità locali, seguendo standard riconosciuti a livello globale.

L'obiettivo è trasformare Parma, Piacenza e Reggio Emilia in una meta turistica sostenibile certificata a livello mondiale Grazie a uno stanziamento complessivo di 500.000 euro (garantito dalla Regione Emilia-Romagna mediante i fondi FUNT e il contributo della Camera di Commercio dell'Emilia), l'iniziativa intende consolidare la reputazione del territorio come area "green" e consapevole, incentivando pratiche di mobilità alternativa, turismo esperienziale, qualificazione professionale degli operatori e ospitalità eco-compatibile. L'iter verso la certificazione GSTC si articola in molteplici tappe: dall'engagement territoriale alla verifica ispettiva, fino al conseguimento del riconoscimento e al controllo periodico annuale.

