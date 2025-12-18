Visit Emilia boom turistico | +9,1% di arrivi

Visit Emilia registra un sorprendente aumento del 9,1% negli arrivi nei primi dieci mesi del 2025, confermandosi come la vera rivelazione del turismo emiliano-romagnolo. La regione attira sempre più visitatori desiderosi di scoprire le sue bellezze, la sua cultura e il suo patrimonio. Un trend positivo che rafforza la posizione di Emilia-Romagna come meta preferita per viaggiatori italiani e stranieri.

È la Destinazione Emilia (Visit Emilia) la vera sorpresa del turismo emiliano-romagnolo nei primi dieci mesi del 2025. Con 1.264.920 arrivi (+9,10% rispetto al 2024) e 2.755.902 pernottamenti (+7,25%), il territorio che comprende le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia si conferma l'area a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

