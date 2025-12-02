In Emilia, i teatri non sono solo edifici: sono “macchine del tempo” che continuano a recitare e a emozionarci anche quando il sipario è calato da un pezzo. Visit Emilia ripropone la rassegna “ Teatri Aperti ”, perché i teatri non sono fatti solo per lo spettacolo. Ma per quei momenti che accadono tra una rappresentazione e l’altra, nei corridoi dove risuonano ancora gli applausi di ieri, nelle poltrone di velluto che hanno accolto l’emozione di migliaia di sconosciuti uniti dallo stesso brivido. Dal 5 all’8 dicembre 2025, dodici teatri delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia (il territorio di Visit Emilia) aprono le loro porte per raccontarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Teatri Aperti con Visit Emilia