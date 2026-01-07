Atrani sicurezza e salute prima di tutto | il Comune scrive ad ANAS ASL e ACaMIR

Il Comune di Atrani ha recentemente avviato contatti con ANAS, ASL Salerno e ACaMIR per affrontare questioni fondamentali relative alla sicurezza e alla salute dei cittadini. Questi dialoghi mirano a promuovere interventi concreti e collaborazioni volte a migliorare le condizioni di vita nella comunità, ponendo priorità alla tutela di tutti gli abitanti.

Il Comune di Atrani ha avviato nei giorni scorsi una serie di interlocuzioni dirette con i vertici di ANAS, ASL Salerno e ACaMIR, ponendo al centro dell'agenda temi importanti per la sicurezza e la salute della cittadinanza. L'iniziativa del Sindaco Michele Siravo mira a garantire la corretta.

