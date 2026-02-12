Casa Cisl contro il ddl Buonguerrieri | Velocizza gli sfratti colpendo i più deboli In provincia ne sono stati eseguiti 231

La Cisl attacca il ddl Buonguerrieri, che secondo i sindacati rischia di accelerare gli sfratti e colpire soprattutto i più deboli. In provincia di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena sono stati eseguiti 231 sfratti e i rappresentanti dei lavoratori non nascondono la loro preoccupazione. La crisi del mercato abitativo si fa sentire forte, e ora si teme che le nuove norme possano peggiorare ulteriormente la situazione.

L'allarme di Luca Giacobbe del Sicet Cisl Romagna: “L'emergenza è strutturale e le norme insidiose. Si rischia emergenza sociale” “Il mercato abitativo nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena è ormai avviato verso una crisi strutturale senza precedenti”. A lanciare l’allarme è Luca Giacobbe, segretario generale del Sicet Cisl Romagna, che denuncia con forza l’impatto del ddl Buonguerrieri, “un provvedimento pensato per accelerare i tempi di rilascio degli immobili in un territorio già segnato da canoni di locazione fuori dalla portata di salari e pensioni”. Rimarca Giacobbe: “Le iniziative parlamentari volte a velocizzare gli sfratti si susseguono e, dopo il disegno di legge Marcheschi, Luca Giacobbe definisce il nuovo ddl 2611 della deputata Buonguerrieri come una proposta estremamente insidiosa.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

