Milano-Cortina 2026 | la sfida di Eli Lilly ‘oltre i limiti’
Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di un equilibrio tra salute fisica e mentale. Eli Lilly si impegna a superare i limiti attuali, promuovendo innovazioni che possano migliorare il benessere globale. Questa sfida si ispira a un principio antico, “mens sana in corpore sano”, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé in modo integrato e sostenibile.
“Mens sana in corpore sano”. Un’esortazione che ci arriva dalle Satire di Giovenale, una preghiera agli dei perché concedessero benessere fisico e mentale, riconoscendo l’unità profonda tra corpo e mente. Oggi quella antica intuizione trova conferma nella scienza: numerosi studi dimostrano come l’attività fisica contribuisca, tra gli altri benefici, alla salute cerebrale e alla prevenzione del declino cognitivo. Un legame che Eli Lilly – la multinazionale farmaceutica fondata nel 1876 – conosce bene. E che sceglie di valorizzare guardando ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui l’azienda è sponsor ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: 'Oltre i limiti', il programma di Lilly per promuovere sport e scienza
Leggi anche: Milano Cortina, Lilly rinnova l'impegno per lo sport paralimpico
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cabinovia sulle Tofane l’ultima sfida alla montagna; MILANO-CORTINA 2026: LA SFIDA DELLA MOBILITÀ; Fondazione alla BTS Arena per la gara di EuroCup tra Dolomiti Energia Trentino e Panionios Athens; Lilly a Milano Cortina 2026, sport e scienza “oltre i limiti”.
Milano Cortina, Lilly promuove la cultura della salute - MILANO (ITALPRESS) – “Oltre i limiti, sport e scienza insieme per superare ogni sfida”, è il claim di Lilly in occasione dei Giochi ... iltempo.it
Promuovere la cultura della salute: il programma di Lilly a Milano Cortina 2026 - Lilly in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 presenta l'ampio programma di iniziative. style.corriere.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cabinovia sulle Tofane l’ultima sfida alla montagna - Presentati nel dossier di candidatura come i Giochi invernali più sostenibili della storia, tanti gli interrogativi sull’impatto ambientale delle opere in ... repubblica.it
Milano Cortina: la Fondazione prova a stoppare il caso tedofori, 'selezione trasparente' Un processo di selezione "rigoroso, inclusivo e rispettoso". La Fondazione Milano Cortina 2026 interviene "con la massima chiarezza per porre fine a interpretazioni distort - facebook.com facebook
Federica #Brignone e il sogno Olimpiadi #MilanoCortina: "Non so se ci sarò..." x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.