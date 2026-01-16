Milano-Cortina 2026 | la sfida di Eli Lilly ‘oltre i limiti’

Milano-Cortina 2026 rappresenta un’opportunità per riflettere sull’importanza di un equilibrio tra salute fisica e mentale. Eli Lilly si impegna a superare i limiti attuali, promuovendo innovazioni che possano migliorare il benessere globale. Questa sfida si ispira a un principio antico, “mens sana in corpore sano”, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé in modo integrato e sostenibile.

"Mens sana in corpore sano". Un'esortazione che ci arriva dalle Satire di Giovenale, una preghiera agli dei perché concedessero benessere fisico e mentale, riconoscendo l'unità profonda tra corpo e mente. Oggi quella antica intuizione trova conferma nella scienza: numerosi studi dimostrano come l'attività fisica contribuisca, tra gli altri benefici, alla salute cerebrale e alla prevenzione del declino cognitivo. Un legame che Eli Lilly – la multinazionale farmaceutica fondata nel 1876 – conosce bene. E che sceglie di valorizzare guardando ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui l'azienda è sponsor ufficiale.

