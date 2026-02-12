Elezioni provinciali Stanzione riammesso tra i candidati | accolta l’istanza

Stanzione torna in corsa. La commissione elettorale ha riammesso il candidato tra i concorrenti alle prossime elezioni provinciali di Benevento. Dopo aver esaminato l’istanza, il segretario generale dell’ente, Maria Antonietta Iacobellis, ha firmato il provvedimento che permette a Stanzione di partecipare alle urne. La decisione chiarisce che non ci sono ostacoli legali per la sua candidatura, aprendo così uno spiraglio di novità in questa campagna elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Segretario Generale della Provincia di Benevento dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis, quale responsabile dell’Ufficio Elettorale, con propria Determinazione del 12 febbraio 2026 ha ammesso, ai sensi dell’art. 16 del Manuale operativo per il rinnovo del Consiglio Provinciale del prossimo 28 febbraio, tutte le sei Liste di Candidati, integrando quella del PD – Partito Democratico con la candidatura del Sig. Stanzione Giuseppe Antonio Natalino. Come si ricorderà, con precedente determinazione, il Segretario Generale, prendendo atto del Verbale dell’Ufficio Elettorale dopo il riscontro delle Liste dei Candidati a Consigliere Provinciale presentate il 7 e 8 febbraio, oltre ad ammettere tutte le liste, aveva cancellato, a causa di una dichiarazione incompleta, il Candidato dalla Lista elettorale del PD il Sig. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Testa Alta ha annunciato i candidati per le prossime elezioni del consiglio provinciale, previste per il 1° marzo.

Questa mattina si sono chiuse ufficialmente le presentazioni delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento.

ELEZIONI PROVINCIALI, IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO

Argomenti discussi: Provinciali, l’istanza del Pd sarà accolta: Stanzione verso la riammissione.

