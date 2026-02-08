Elezioni Provinciali A Testa Alta svela i nomi dei suoi candidati

Da casertanews.it 8 feb 2026

A Testa Alta ha annunciato i candidati per le prossime elezioni del consiglio provinciale, previste per il 1° marzo. Le liste potranno essere presentate fino a domani alle 12, con i candidati già pronti a scendere in campo. I cittadini sono chiamati a scegliere chi rappresenterà la provincia nei prossimi anni.

Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si terranno il 1° marzo e tra oggi (8 febbraio) e domani (fino alle ore 12) si potranno presentare le liste. Trattandosi di elezioni di secondo livello, candidati e votanti saranno gli amministratori dei Comuni: in particolare sono 1297 gli.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

