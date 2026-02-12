Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe annunciare il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell’invasione russa, un piano per elezioni presidenziali e un referendum di pace. Secondo il Financial Times, il governo di Kiev avrebbe deciso di accelerare le decisioni, puntando a rispettare le richieste degli Stati Uniti e garantire sicurezza prima del 15 maggio. La mossa potrebbe cambiare di nuovo gli equilibri nel paese, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

di Lorenzo Mantiglioni ROMA Si torna a parlare di elezioni in Ucraina. Secondo il Financial Times, infatti, il presidente Volodymyr Zelensky avrebbe potuto annunciare il prossimo 24 febbraio – quarto anniversario dell’invasione russa – un piano per indire elezioni presidenziali e un referendum su un eventuale accordo di pace; due votazioni che si sarebbero tenute, cedendo così alle pressioni americane, entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte da Washington. In questo modo, ha sottolineato il quotidiano, i negoziati tra Russia e Ucraina si sarebbero potenzialmente conclusi entro la primavera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elezioni in Ucraina: "Il piano di Zelensky: annuncio il 24 febbraio"

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si prepara ad annunciare il 24 febbraio, esattamente quattro anni dopo l’invasione russa, un piano per le prossime elezioni presidenziali.

Kiev si prepara a una primavera intensa.

