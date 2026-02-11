Elezioni in Ucraina e referendum sulla pace | Il 24 febbraio l’annuncio di Zelensky Ma Kiev smentisce

Kiev si prepara a una primavera intensa. Il presidente Zelensky annuncia l’intenzione di organizzare elezioni presidenziali e un referendum sulla pace, ma la notizia non trova conferme ufficiali. La città vive in tensione, tra smentite e indiscrezioni, mentre la data si avvicina.

Kiev, 11 febbraio 2026 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe pianificando elezioni presidenziali da tenere in primavera, da affiancare a un referendum su un accordo di pace. Lo riporta il Financial Times, citando fonti ucraine e occidentali a conoscenza del dossier. Secondo il quotidiano, la mossa arriverebbe dopo le pressioni dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che avrebbe chiesto a Kiev di andare al voto entro il 15 maggio, pena il rischio di perdere le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti. Il giornale scrive che Zelensky potrebbe annunciare le elezioni il 24 febbraio, nel quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a fare un passo importante.

Il presidente ucraino Zelensky starebbe pensando a nuove elezioni e potrebbe annunciare il voto il 24 febbraio, giorno in cui si ricorderà il quarto anno di guerra con la Russia.

