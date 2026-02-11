Ucraina Zelensky verso annuncio elezioni il 24 febbraio – La diretta

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si prepara ad annunciare il 24 febbraio, esattamente quattro anni dopo l’invasione russa, un piano per le prossime elezioni presidenziali. Nella stessa occasione, potrebbe anche proporre un referendum sull’accordo di pace con Mosca. La data non è scelta a caso: segna il quarto anniversario dell’inizio del conflitto, e Zelensky sembra voler usare questo momento per rilanciare la sua strategia politica. Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma l’evento si avvicina e nel paese

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione russa e dell'inizio della guerra, un piano per elezioni presidenziali e per un referendum su un accordo di pace con la Russia. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei. Secondo il giornale, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni presidenziali e un referendum dopo che l'amministrazione Trump ha esercitato pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tengano entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Stati Uniti.

