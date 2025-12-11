Si esprime il consiglio comunale Nuovo piano per le politiche abitative
Il Consiglio comunale di Cesena si riunisce oggi alle 14 per discutere due delibere, tra cui il nuovo piano per le politiche abitative. L'incontro si concentra sulle strategie per affrontare l'emergenza abitativa e promuovere soluzioni sostenibili per i cittadini.
Il Consiglio comunale di Cesena torna a riunirsi oggi a partire dalle 14 con la presentazione di due delibere: ‘Dall’emergenza abitativa alle politiche abitative. Linee strategiche di intervento 2025-2026’, rispetto alla quale l’assise sarà chiamata al voto per l’approvazione, e ‘ Fondo Novello – Approvazione budget 2025-2027, aggiornamento business plan a vita intera’. La seconda sessione dei lavori sarà interessata da quattro mozioni, quali: la prima, a firma del gruppo consiliare Cesena 2024 relativa alla realizzazione di nuove aree dedicate allo sgambamento cani e aumento della manutenzione in quelle già esistenti; la seconda, presentata dai gruppi consiliari Cesena 2024 e Fondamenta-Alleanza Verdi e Sinistra per la rigenerazione urbana attraverso l’arte dei graffiti e la street art; la terza, a firma del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi, riguardante l’utilizzo del metodo C all’interno del patto per la casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
