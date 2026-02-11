La performance di Eleonora Danco come un disegno sulla sabbia
Venerdì sera al teatro Rasi di Ravenna, Eleonora Danco presenta ‘Sabbia’. Una performance che unisce momenti solitari e corali, spingendo i limiti delle forme tradizionali. La scena si trasforma in un disegno sulla sabbia, mentre l’artista sfida le convenzioni e coinvolge il pubblico in un viaggio tra emozioni e immagini.
Venerdì alle ore 21 al teatro Rasi di Ravenna, la ’Stagione dei teatri 2025-2026’ ospiterà ’ Sabbia ’, una performance solitaria e corale insieme di Eleonora Danco, che attraversa i margini sfidando ogni convenzione. Il desiderio – inteso non come impulso sessuale ma come forza primigenia – ne è il nucleo pulsante. Paure, ansie, resistenze interiori e istinti repressi confluiscono in un linguaggio fisico e destabilizzante, dal quale emergono figure tormentate, in lotta con la propria identità erotica. Il testo della Danco prende spunto dall’omosessualità per esplorare risvolti che appartengono a tutta l’umanità, concentrandosi su chi reprime o non riesce ad accettare la propria natura sotto ogni suo aspetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
