Edilizia scolastica fondi Fesr anche nell’Agrigentino | due interventi finanziati dal governo Schifani

Il governo regionale di Schifani ha approvato due interventi di edilizia scolastica nell’Agrigentino, finanziati con i fondi europei del Fesr. I lavori riguardano due scuole della provincia, che riceveranno i fondi per migliorare le strutture e la sicurezza. La decisione arriva in un momento in cui le scuole pubbliche hanno bisogno di interventi urgenti. Ora si attende che i lavori partano presto, per garantire ambienti più sicuri agli studenti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.