Edilizia scolastica fondi Fesr anche nell’Agrigentino | due interventi finanziati dal governo Schifani
Il governo regionale di Schifani ha approvato due interventi di edilizia scolastica nell’Agrigentino, finanziati con i fondi europei del Fesr. I lavori riguardano due scuole della provincia, che riceveranno i fondi per migliorare le strutture e la sicurezza. La decisione arriva in un momento in cui le scuole pubbliche hanno bisogno di interventi urgenti. Ora si attende che i lavori partano presto, per garantire ambienti più sicuri agli studenti.
Il governo regionale accelera sull’edilizia scolastica e tra gli interventi finanziati con i fondi europei figurano anche due istituti della provincia di Agrigento. L’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva di undici progetti, per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Agrigento Edilizia
Edilizia scolastica in Sicilia, 11 progetti finanziati con oltre 10 milioni dal Fesr 2021-2027. Via libera del governo Schifani a interventi per sicurezza e accessibilità
#Edilizia-Scolastica Sicilia || Il governo Schifani ha dato il via libera a 11 progetti di edilizia scolastica in Sicilia.
A Tarquinia 530mila euro dal governo per le scuole: tre interventi finanziati
Ultime notizie su Agrigento Edilizia
Argomenti discussi: Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Liquidazione saldo.
Edilizia scolastica, Turano: Dal governo Schifani oltre 10 milioni del Fesr 21-27 per 11 interventi negli istituti della SiciliaVia libera del governo Schifani a undici progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell’Isola. L’Ufficio speciale per l’edilizia scolastica della Regione Siciliana ha ap ... scrivolibero.it
Edilizia scolastica, in Sicilia oltre 10 milioni di euro dal Fesr 2021-2027 per 11 interventi nelle scuoleIl governo regionale guidato da Renato Schifani ha dato il via libera a undici interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica in altrettanti istituti della Sicilia. L’Ufficio speciale per l’e ... tecnicadellascuola.it
Mascali accelera sull’edilizia scolastica: la Giunta guidata dal sindaco Luigi Messina ha approvato il progetto esecutivo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel plesso di viale Immacolata. #Mascali #EdiliziaScolastica #Manutenzione #Catania - facebook.com facebook
Edilizia scolastica, Parrucci: "Servono interventi in 80 scuole, ma non abbiamo più fondi" ift.tt/9QZSNAT x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.