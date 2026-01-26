project financing Project financing per rilanciare il mercato ortofrutticolo | investimenti privati senza costi per l' Ente

Il Comune di Maddaloni ha avviato un progetto di project financing volto alla riqualificazione e gestione dell’area mercatale ortofrutticola. Questa iniziativa permette di attrarre investimenti privati senza oneri per l’Ente, favorendo lo sviluppo del mercato ortofrutticolo locale. Un intervento strategico che mira a valorizzare il settore e migliorare i servizi offerti, contribuendo alla crescita economica del territorio.

Il Comune di Maddaloni avvia ufficialmente il percorso per la riqualificazione e la gestione dell'area mercatale ortofrutticola attraverso lo strumento del project financing. L'iniziativa rientra nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2026-2028 ed è stata prevista all'interno del Documento Unico di Programmazione. Lo scorso 14 novembre 2025 è pervenuta una proposta da parte della Innovazione Energie Rinnovabili s.r.l., società con sede a Maddaloni. La proposta è finalizzata alla riqualificazione strutturale e alla successiva gestione dell'area mercatale ortofrutticola cittadina. L'area interessata dal progetto si estende su una superficie complessiva di circa 21.

