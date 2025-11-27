Lampedusa, saline di Priolo, saline di Trapani e Paceco, fiume Pollina e pantano Lentini. Queste le cinque aree naturali siciliane per le quali sono stati finanziati da Roma altrettanti progetti prioritari di ripristino ambientale, complessivamente per oltre 13,3 milioni di euro. Con l’accordo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Aree protette, oltre 13 milioni per 5 progetti di ripristino ambientale: c'è anche il fiume Pollina