Carabinieri nei boschi comaschi della droga | arrivano anche le pattuglie a cavallo

Le forze dell’ordine intensificano i controlli nelle aree boschive della provincia di Como, affinché contrastare lo spaccio di droga. Tra le novità, l’impiego di pattuglie a cavallo si aggiunge alle operazioni tradizionali, rafforzando la presenza e l’efficacia delle attività di sicurezza nei territori più isolati.

Prosegue l’attività di controllo del territorio nelle aree boschive della provincia di Como, con un’attenzione mirata soprattutto al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I carabinieri del comando provinciale di Como stanno portando avanti servizi dedicati con il supporto degli squadroni. Quicomo.it

