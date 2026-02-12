A soli sedici anni, Giada D’Antonio si prepara a fare il suo debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La giovane promessa arrivata da Napoli sta attirando l’attenzione di tutti, diventando un simbolo del nuovo volto dello sci italiano. Con il suo entusiasmo e la determinazione, ha già fatto parlare di sé nel mondo dello sport.

A soli sedici anni, Giada D’Antonio è la più giovane della spedizione azzurra a Milano Cortina 2026 e rappresenta quel nuovo volto dell’Italia multiculturale e determinata che sta conquistando il grande pubblico. Nata nel 2009 a San Sebastiano al Vesuvio, la sciatrice ha portato una ventata di freschezza ed energia mediterranea sulle nevi delle Tofane, dimostrando che il talento non ha confini geografici né anagrafici. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Giada D’Antonio, 16 anni, dalle radici vulcaniche alle vette alpine. La storia di Giada D’Antonio è un intreccio affascinante di culture e passioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco chi è la promessa arrivata da Napoli che sta facendo parlare il mondo dello sci

