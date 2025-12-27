Bari-Avellino Aiello | Prestazione giusta e punto da tenere stretto
Mario Aiello commenta con equilibrio il pareggio maturato a Bari. L’1-1 contro i pugliesi arriva al termine di una gara combattuta, nella quale l’Avellino riesce a rimettere in piedi il risultato dopo lo svantaggio, portando a casa un punto che il dirigente definisce prezioso.“Giocare a Bari e. 🔗 Leggi su Today.it
