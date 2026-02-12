E se Cime Tempestose fosse un nuovo Via Col Vento?
Il film “Cime Tempestose” sta già facendo parlare di sé, anche prima dell’uscita ufficiale. Molti si chiedono se riuscirà a conquistare il pubblico come “Via Col Vento”. La pellicola, infatti, si presenta come uno dei titoli più discussi di questa stagione cinematografica, con aspettative alte e molte curiosità.
Sembra quasi pleonastico sottolinearlo ancora, ma è indubbio: Cime Tempestose si candida a essere uno dei film più chiacchierati della stagione cinematografica appena iniziata. Non appena è stato condiviso online il primo trailer del nuovo film di Emerald Fennell, infatti, i puristi del romanzo di Emily Bronte hanno sguainato le loro spade e hanno cominciato ad attaccare ferocemente quanto visto, perché ogni fotogramma di quel trailer era un tradimento nei confronti dell’opera originale. Troppo spicy, cast sbagliato, epoca anacronistica e decine di altri problemi che sono stati elencati alla velocità della luce. 🔗 Leggi su Screenworld.it
