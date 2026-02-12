Il film “Cime Tempestose” sta già facendo parlare di sé, anche prima dell’uscita ufficiale. Molti si chiedono se riuscirà a conquistare il pubblico come “Via Col Vento”. La pellicola, infatti, si presenta come uno dei titoli più discussi di questa stagione cinematografica, con aspettative alte e molte curiosità.

Sembra quasi pleonastico sottolinearlo ancora, ma è indubbio: Cime Tempestose si candida a essere uno dei film più chiacchierati della stagione cinematografica appena iniziata. Non appena è stato condiviso online il primo trailer del nuovo film di Emerald Fennell, infatti, i puristi del romanzo di Emily Bronte hanno sguainato le loro spade e hanno cominciato ad attaccare ferocemente quanto visto, perché ogni fotogramma di quel trailer era un tradimento nei confronti dell’opera originale. Troppo spicy, cast sbagliato, epoca anacronistica e decine di altri problemi che sono stati elencati alla velocità della luce. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - E se Cime Tempestose fosse un nuovo Via Col Vento?

Cime Tempestose: recensione del film di Emerald FennellCime Tempestose, in uscita nelle sale italiane il 12 febbraio, è un riadattamento esteticamente meraviglioso che non conquista. filmpost.it

Cime tempestose (2026). Lasciate ogni speranza voi che entrateRecensione, trama e cast di Cime tempestose (2026): il film con Margot Robbie e Jacob Elordi ispirato all'omonimo romanzo di Emily Brontë ... locchiodelcineasta.com

Il Messaggero. . Il promo parla chiaro: sarà «la più grande storia d’amore di tutti i tempi». Un'affermazione su cui qualcuno ha già da ridire: quel che è certo però è che Margot Robbie, protagonista del "Cime Tempestose" di Emerald Fennel, è la più grande esp facebook

Cime tempestose, le foto del cast x.com