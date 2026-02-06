«Qui, un vento puro e tonificante devono averlo con qualsiasi tempo, a dire il vero; si può immaginare la forza del vento del nord che soffia sul crinale osservando la profonda inclinazione di alcuni abeti contorti in fondo alla casa; e una fila di roveri stenti che tendono i rami tutti in una sola direzione, come braccia che invochino l'elemosina di un po' di sole». È così che la scrittrice, che ha pubblicato un solo libro nel 1847, ma che è rimasto nella storia della letteratura, descrive il luogo dove si trova l'abitazione di Heathcliff. Il film, che vede Margot Robbie e Jacob Elordi rispettivamente nei panni di Catherine e di Heathcliff, è stato girato prevalentemente in Inghilterra settentrionale, con location naturali che incarnano l’anima selvaggia e tormentata del romanzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cime Tempestose: ecco le location tra vento, pietra e silenzi

Approfondimenti su Cime Tempestose

Margot Robbie si fa notare con acconciature che richiamano le emozioni del film

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Tra vento, pietra e silenzi: le location di Cime Tempestose; Baci e brividi sotto la pioggia: Margot Robbie e Jacob Elordi riscrivono l'amore di Cime Tempestose; Cime tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi favolosi sul red carpet a Los Angeles. FOTO; Una notte nella camera di Cathy tra le brughiere di Cime Tempestose: Airbnb celebra l’amore più tormentato della letteratura.

Cime Tempestose: ecco le location tra vento, pietra e silenziSe è vero che i personaggi principali di Cime Tempestose sono Heathcliff e Catherine, è anche vero che c'è un altro protagonista che rimane sempre lì, tra le pagine del libro di Emily Brontë e che ora ... vanityfair.it

Ecco come passare una notte nella camera di Cathy di Cime TempestoseCon il nuovo film, Airbnb apre la camera di Cathy a Cime Tempestose: un soggiorno tra cinema, Yorkshire e letteratura. techprincess.it

La promozione di “Cime Tempestose” prosegue questa sera a Londra. Massima espressione di un method dressing che rende il guardaroba parte integrante del cast, i look di #MargotRobbie hanno la qualità attoriale di calarsi perfettamente nel personaggio: facebook

Ultimamente sta facendo parlare di sé l'adattamento cinematografico di 'Cime tempestose' di Emily Brontë, film con Margot Robbie e Jacob Elordi in arrivo nelle sale italiane il prossimo 12 febbraio. Come si è mossa l'editoria nel riproporre il libro x.com