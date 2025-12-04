E-Prix San Paolo 2025 | le info sul circuito e dove vedere la gara in Tv e in streaming

Il circuito cittadino della megalopoli brasiliana si appresta a ospitare il primo appuntamento della nuova stagione della Formula E. Le caratteristiche del tracciato e dove seguire in diretta prove, qualifiche e gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix San Paolo 2025: le info sul circuito e dove vedere la gara in Tv e in streaming

