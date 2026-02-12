È morto Massimo Rocca | il sindaco che ha fatto la storia di Desenzano

È morto Massimo Rocca, l’ex sindaco di Desenzano che ha segnato la storia della città. La notizia ha colpito tutti, dai cittadini alle istituzioni. Rocca aveva lasciato un segno profondo nella comunità, e ora il suo ricordo è vivo tra chi lo ha conosciuto e rispettato. La sua morte ha scosso il paese intero, che si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari.

Il cordoglio è unanime, diffuso, mai così condiviso nella tristezza di un addio: è morto l'ex sindaco di Desenzano Massimo Rocca. Aveva 82 anni e da tempo soffriva di problemi di salute: la salma riposa nell'abitazione di Viale Motta, dove è stata allestita la camera ardente, il funerale sarà celebrato venerdì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Rivoltella. Lascia la moglie Gabriella, la figlia Sara con Cesare, i nipoti Margherita e Giacomo, il fratello Mario con Isa. La sua è stata una lunga e memorabile carriera politica. Repubblicano d'altri tempi, fu il primo sindaco ad essere direttamente eletto dai cittadini: correva l'anno 1994 e, mentre in tutta Italia si celebrava l'ascesa di Silvio Berlusconi e del suo centrodestra, a Desenzano vinse Rocca, a capo di una coalizione di centrosinistra.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Massimo Rocca Massimo Olivetti a Scapezzano: tutto ciò che il sindaco ha fatto per la frazione che presto sarà borgo Scapezzano si prepara al voto con un’assemblea pubblica del sindaco uscente Massimo Olivetti. Morto Philippe Junot, ex marito di Carolina di Monaco: la maxi truffa che ha fatto storia È scomparso Philippe Junot, noto imprenditore e figura di rilievo nel mondo aristocratico, noto anche per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Massimo Rocca Argomenti discussi: Trovato il cadavere di una donna: l'ipotesi del gesto estremo - BresciaToday. Oggi Desenzano perde un grande cittadino. Massimo Rocca è stato una figura che ha dedicato alla nostra città gran parte della sua vita, con passione, competenza e profondo senso delle istituzioni. La sua storia amministrativa abbraccia ruoli diversi e prezio facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.