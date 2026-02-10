Massimo Olivetti a Scapezzano | tutto ciò che il sindaco ha fatto per la frazione che presto sarà borgo

Scapezzano si prepara al voto con un’assemblea pubblica del sindaco uscente Massimo Olivetti. Il primo cittadino ha incontrato i cittadini della frazione per parlare di quello che ha fatto e di quello che farà, mentre la campagna elettorale entra nel vivo. La frazione sta per diventare un borgo, e Olivetti si presenta ancora in corsa, sostenuto dal centrodestra, con l’obiettivo di confermare la sua candidatura alle prossime amministrative di maggio a Senigallia.

SENIGALLIA – Assemblea pubblica nella frazione di Scapezzano per il sindaco uscente Massimo Olivetti, candidato ancora una volta alla carica di primo cittadino di Senigallia dal centrodestra alle elezioni amministrative del prossimo maggio.Ebbene durante l'incontro di ieri sera, lunedì 9 febbraio.

