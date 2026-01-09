Morto Philippe Junot ex marito di Carolina di Monaco | la maxi truffa che ha fatto storia

È scomparso Philippe Junot, noto imprenditore e figura di rilievo nel mondo aristocratico, noto anche per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco. La sua vita è stata caratterizzata da successi e controversie, tra cui una celebre truffa che ha attirato l’attenzione pubblica. La sua morte chiude un capitolo importante della storia sociale e finanziaria del Principato di Monaco.

È morto Philippe Junot, uomo d'affari aristocratico, ben noto per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco. A dare l'annuncio della dipartita è stata la figlia maggiore, Victoria, in una nota diffusa sui social. Sappiamo che è deceduto a Madrid all'età di 86 anni: "Ha lasciato questo lato del mondo in pace e circondato dalla sua famiglia l'8 gennaio a Madrid, dopo una lunga e bella vita piena di avventure". Il patrimonio di Philippe Junot: come si guadagnava da vivere. Una vita vissuta in maniera piena, quella di Philippe Junot, descritto anche come un celebre playboy (soprattutto negli anni '70).

Lutto per Carolina di Monaco: è morto Philippe Junot, il playboy francese che sposò quando aveva 20 anni - Ad annunciarne la scomparsa è stata la figlia maggiore Victoria, che lo ha ricordato come un uomo carismatico e avventuroso. ilgiornale.it

Carolina di Monaco in lutto, morto il primo marito Philippe Junot. “Ci mancherai” - L’annuncio della figlia Victoria: “Grazie per il tuo amore che non ci abbandonerà mai”. dilei.it

E' morto Philippe Junot, ex marito di Carolina di Monaco #ANSA x.com

