È morto il batterista dei Pogues

È morto Andrew Ranken, il batterista e fondatore dei Pogues. Aveva 72 anni e da anni era il cuore pulsante della band. La sua scomparsa lascia un vuoto grande nel mondo della musica irlandese.

Addio a Andrew Ranken, il cuore pulsante dei Pogues. È scomparso a 72 anni Andrew ‘The Clobberer’ Ranken, batterista e membro fondatore dei Pogues, una delle band più iconiche della musica irlandese. La sua morte, avvenuta a pochi mesi dalla scomparsa del carismatico frontman Shane MacGowan lo scorso novembre, lascia un vuoto incolmabile nel panorama musicale e un profondo dolore tra i fan di tutto il mondo. Un suono unico: l’eredità di un batterista innovativo. Andrew Ranken non era semplicemente un batterista; era l’anima ritmica dei Pogues. La sua capacità di fondere influenze punk e folk irlandese ha contribuito a definire un suono inconfondibile, potente e spesso imprevedibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

