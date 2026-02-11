Addio ad Andrew Ranken storico batterista dei Pogues | aveva 72 anni

È morto Andrew Ranken, il batterista e fondatore dei Pogues. Aveva 72 anni. La notizia ha colto di sorpresa fan e colleghi. Ranken ha segnato con il suo ritmo il sound di una delle band più influenti del folk punk, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Lutto nel mondo della musica internazionale: è morto Andrew Ranken, batterista e membro fondatore dei The Pogues, tra le band più influenti della scena folk punk tra gli anni Ottanta e Novanta. Aveva 72 anni. A comunicarne la scomparsa è stato lo stesso gruppo con un messaggio diffuso attraverso i canali social ufficiali. Parole cariche di affetto e riconoscenza per il musicista, ricordato non solo per il suo talento, ma anche per le qualità umane: amicizia, generosità e spirito creativo. Ranken, soprannominato "The Clobberer", è stato una figura centrale nella nascita e nello sviluppo del sound inconfondibile dei Pogues, capace di fondere tradizione irlandese e attitudine punk in uno stile che ha segnato un'epoca.

Andrew Ranken fu tra i co-fondatori dei leggendari #ThePogues nel lontano 1983, e rimase storico membro della formazione decidendone musicalità e stile. Il musicista si è spento all'età di 72 anni. - facebook.com facebook