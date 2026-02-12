È morto Domenico Colossi, il barbiere più conosciuto di Brescia. Aveva 80 anni e da qualche tempo si trovava alla Rsa Arici Sega. La camera ardente è stata allestita lì, con le visite possibili durante gli orari di apertura. La notizia ha colpito molti clienti e amici che lo ricorderanno per il suo mestiere e il suo sorriso.

È morto Domenico Colossi, forse il barbiere più conosciuto di Brescia. Aveva 80 anni e da qualche tempo era ospite della Rsa Arici Sega: è qui che è stata allestita la camera ardente, a cura delle onoranze funebri Damioli, visite consentite negli orari di apertura della struttura. Il funerale è stato invece programmato per venerdì mattina alle 11, nella chiesa parrocchiale della Santissima Trinità. Ne danno il triste annuncio i figli Davide, Fabio e Alessandro, con le nuore e i nipoti. La famiglia esprime inoltre un particolare ringraziamento a Lorena Simoni, alle dottoresse Lussigoli e Fratus, al dottor Guerrini e a tutto il personale delle Rsa Arici Sega "per le amorevoli cure".🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Domenico Colossi

È morto Domenico Colossi, il barbiere più conosciuto di Brescia.

Nei giorni scorsi Milano ha perso uno dei suoi personaggi più noti: Roberto Citterio, l’oste di Baggio diventato famoso in tutto il mondo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Domenico Colossi

Argomenti discussi: ? È morto Domenico Colossi, il barbiere più famoso di Brescia - BresciaToday; Dalla moda al cemento, tra dinastie e cooperative. Ecco i 10 colossi del fatturato dell'Umbria.

È morto Domenico Colossi, il barbiere più famoso della cittàÈ morto Domenico Colossi, forse il barbiere più conosciuto di Brescia. Aveva 80 anni e da qualche tempo era ospite della Rsa Arici Sega: è qui che è stata allestita la camera ardente, a cura delle ono ... bresciatoday.it

Fabrizio Corona sparisce dai social I suoi account Instagram non risultano più visibili nelle ricerche. Una scomparsa che potrebbe essere collegata alla denuncia presentata dall’avvocato di Alfonso Signorini, Domenico Aiello, contro alcuni colossi del web – - facebook.com facebook