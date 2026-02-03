Nei giorni scorsi Milano ha perso uno dei suoi personaggi più noti: Roberto Citterio, l’oste di Baggio diventato famoso in tutto il mondo. La sua Osteria “Alla Grande” rappresentava un punto di riferimento per molti, un luogo che incarnava alla perfezione le tradizioni della città. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel quartiere e nella cultura locale. Per ricordarlo, ho proposto di assegnargli un Ambrogino d’oro postumo.

Nei giorni scorsi è mancato Roberto Citterio, “l’oste di Milano più famoso nel mondo”. La città ha perso un personaggio davvero straordinario, che incarnava al meglio la tradizione meneghina attraverso l’attività dell’ Osteria “Alla Grande”, nel cuore di Baggio. Cucina tipica locale, prezzi popolari e un’atmosfera difficile da descrivere, se non la si è mai provata di persona. In nessun altro locale è possibile sentirsi a casa tra oggetti di modernariato, battute folgoranti e canzoni milanesi, spesso con l’accompagnamento di Enzo Iacchetti alla chitarra. Altro habitué è Alberto Patrucco, il quale ha rivelato come Roberto, conscio del suo stato di salute, avesse organizzato una cena di addio con gli amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roberto Citterio, morto ‘l’oste di Milano più famoso nel mondo’: perché ho proposto un Ambrogino d’oro alla memoria

Approfondimenti su Milano Oste

È morto Roberto Citterio, il proprietario dell’ultima vera osteria di Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Oste

Argomenti discussi: È morto Roberto Citterio, il fondatore dell'ultima vera osteria di Milano; Osteria alla Grande, morto Roberto Citterio, l'oste milanese più famoso del mondo; Morto Roberto Citterio, lo smilzo dell'Osteria Alla Grande: il ricordo di un perdente di successo; Morto Roberto Citterio, lo smilzo dell'Osteria Alla Grande: il ricordo di un perdente di successo.

Roberto Citterio, morto ‘l’oste di Milano più famoso nel mondo’: perché ho proposto un Ambrogino d’oro alla memoriaNei giorni scorsi è mancato Roberto Citterio, l’oste di Milano più famoso nel mondo. La città ha perso un personaggio davvero straordinario, che incarnava al meglio la tradizione meneghina ... ilfattoquotidiano.it

Osteria alla Grande, morto Roberto Citterio, «l'oste milanese più famoso del mondo»L'annuncio della moglie Elena e della figlia Maria Giulia con le quali gestiva la celebre insegna nel quartiere Baggio di Milano ... corriere.it

Milano perde un pezzo della sua anima più autentica, quella che profuma di ossobuco e canzoni popolari. Si è spento Roberto Citterio, lo storico fondatore e oste dell’Osteria alla Grande di via Forze Armate, nel quartiere di Baggio. Conosciuto da tutti come “l - facebook.com facebook

Morto Roberto Citterio, lo “smilzo dell'Osteria Alla Grande: il ricordo di “un perdente di successo” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com