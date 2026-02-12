È morto Domenico Colossi il barbiere più famoso della città

È morto Domenico Colossi, il barbiere più conosciuto di Brescia. Aveva 80 anni e da qualche tempo era ospite della Rsa Arici Sega. La camera ardente si trova lì, allestita dalle onoranze funebri Damioli. Le visite sono possibili negli orari di apertura della struttura.

È morto Domenico Colossi, forse il barbiere più conosciuto di Brescia. Aveva 80 anni e da qualche tempo era ospite della Rsa Arici Sega: è qui che è stata allestita la camera ardente, a cura delle onoranze funebri Damioli, visite consentite negli orari di apertura della struttura.

