È morto Dario Antiseri filosofo e allievo di Karl Popper | aveva 86 anni

È morto nella sua abitazione di Cesi di Terni, dopo una lunga malattia, il filosofo Dario Antiseri. Nato a Foligno il 9 gennaio 1940, dopo l'università a Perugia aveva perfezionato i suoi studi in vari atenei europei. Allievo di Karl Popper, del quale aveva diffuso in Italia il pensiero anche attraverso una delle più note biografie pubblicata per Rubbettino, aveva applicato il razionalismo scientifico dell'epistemologo austriaco a vari ambiti del sapere e dello spirito. La lunga malattia aveva portato Antiseri a sospendere le sue uscite pubbliche., Antiseri è stato autore, insieme a Giovanni Reale, di uno dei più diffusi manuali di storia della filosofia per i licei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

