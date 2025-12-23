È morto Giovanni Masotti | giornalista e storico volto Rai

È venuto a mancare Giovanni Masotti, giornalista e figura nota nel panorama televisivo italiano. Con oltre quarant’anni di carriera, ha rappresentato un punto di riferimento per il Tg2 e il giornalismo Rai. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 74 anni, è una perdita significativa per il settore. Un professionista che ha contribuito con competenza e dedizione alla comunicazione pubblica.

Lutto nel giornalismo italiano. È scomparso all'età di 74 anni Giovanni Masotti, storico volto Rai, con una lunga esperienza nel Tg2. Masotti è morto in una clinica a Roma nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre: il 74enne era ricoverato per una broncopolmonite le cui complicazioni si sono.

Chi sono la moglie e i figli di Giovanni Masotti, giornalista Rai morto a 74 anni/ Il ritorno a Viterbo… - La scelta di tornare a Viterbo e fondare Lamiacittànews era stata una scelta per tornare a scrivere ma anche “per stare accanto a mia figlia Giuliana, che abita qui a Viterbo”. ilsussidiario.net

Giornalismo in lutto, è morto Giovanni Masotti - “Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo, morto oggi a Roma all’età di 74 ... lopinionista.it

IMPROVVISO LUTTO IN RAI: MORTO IL GIORNALISTA STORICO VOLTO DEL TG2.

Morto Giovanni Masotti, il volto storico del giornalismo italiano si è spento all'età di 74 anni

