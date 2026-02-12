Bud Cort addio all’attore di Harold e Maude | una vita tra cinema e ribellione gentile a 77 anni

È morto Bud Cort, l’attore che ha lasciato il segno con il suo personaggio in “Harold e Maude”. Aveva 77 anni ed era ricoverato in Connecticut, dove si è spento dopo una lunga malattia. La sua carriera tra cinema e ribellione gentile si chiude con un addio che farà discutere ancora a lungo.

Addio a Bud Cort, volto della ribellione gentile di “Harold e Maude”. Bud Cort, l’attore statunitense che ha incarnato lo spirito di una generazione inquieta con il suo ruolo in “Harold e Maude”, è morto ieri, 11 febbraio 2026, in Connecticut all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia. La notizia è stata diffusa dall’amica e produttrice Dorian Hannaway, segnando la fine di una carriera artistica che, pur non raggiungendo la fama mainstream, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema. Dagli esordi a New York al successo inaspettato. Walter Edward Cox, questo era il suo nome di nascita, è nato a New Rochelle, nello stato di New York, il 29 marzo 1948.🔗 Leggi su Ameve.eu

Si è spento a 77 anni Bud Cort, l’attore che ha reso indimenticabile il personaggio di Harold nel film cult degli anni ’70, Harold e Maude.

