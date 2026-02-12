È morto Bud Cort l’attore reso celebre dal film Harold and Maude Lo annuncia l’amica e produttrice Dorian Hannaway | Era malato da tempo

È morto Bud Cort, l’attore famoso per aver interpretato Harold nel film del 1971 “Harold and Maude”. L’annuncio è arrivato dall’amica e produttrice Dorian Hannaway, che ha confermato come Cort fosse malato da tempo. La notizia ha sconvolto il mondo del cinema, che ricorda l’attore come uno dei protagonisti più iconici di quegli anni. Cort si è spento oggi in Connecticut, dopo una lunga malattia.

Mondo del cinema in lutto. Bud Cort, l’attore che aveva che incarnato il ruolo di Harold nel classico del 1971 di Hal Ashby “Harold and Maude”, è morto oggi 12 febbraio in Connecticut dopo una lunga malattia. Aveva 77 anni. Lo annuncia l’amica e produttrice Dorian Hannaway: “Era malato da tempo”. Nel film di Hashby, diventato negli anni un ‘cult’, Cort aveva avuto la parte di un ventenne ossessionato da pensieri suicidi la cui vita cambia quando incontra Maude, una sopravvissuta all’Olocausto di 79 anni interpretata da Ruth Gordon. Il film inizialmente è stato sottovalutato poi il boom grazie al passaparola, consacrando Cort come icona della controcultura cinematografica degli anni ’70. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

