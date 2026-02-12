Morta la madre di Renata Polverini l' addio social | Resta il suo grande amore

È morta Giovanna Sensi, madre di Renata Polverini. La donna aveva 91 anni ed è venuta a mancare nella sua casa di Roma. La notizia ha fatto il giro dei social, dove amici e conoscenti hanno lasciato messaggi di affetto e ricordi. La Polverini, ancora scossa, ha scritto un messaggio di addio, ricordando il grande amore che le legava alla madre.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - E' morta a 91 anni Giovanna Sensi, la madre dell'ex governatrice del Lazio Renata Poverini. "La mia Mamma non c'è più. Resta il suo grande amore", scrive su Facebook la sindacalista ed ex deputata, che per dare l'addio alla madre posta sui social la foto della festa di 90 anni, celebrata insieme il 28 giugno 2024.

