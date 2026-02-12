È morta a 87 anni Maria Franca Fissolo vedova di Michele Ferrero Cirio | Perdiamo una figura straordinaria

Maria Franca Fissolo, moglie di Michele Ferrero, si è spenta a 87 anni. La notizia ha colpito molti, anche perché rappresenta un pezzo importante della storia del gruppo Ferrero. Cirio ha commentato la perdita definendola una figura straordinaria. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’industria dolciaria e nella famiglia Ferrero, che ha costruito un impero conosciuto in tutto il mondo.

Dall'approdo in azienda come traduttrice e interprete al colpo di fulmine e il matrimonio con Michele Ferrero, il "padre della Nutella" Si è spenta a 87 anni Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, moglie di Michele Ferrero, fondatore dell'omonimo gruppo dolciario oggi guidato dal figlio Giovanni, fiore all'occhiello piemontese e simbolo di italianità nel mondo. Proprio lo scorso 19 dicembre, in occasione di un'assemblea straordinaria di Ferrero International, Maria Franca Ferrero era stata designata presidente onorario a vita. Nata a Savigliano, in provincia di Cuneo, il 21 gennaio 1939, all'età di 87 anni la vedova Ferrero si è spenta nella sua abitazione giovedì, 12 febbraio, nella sua abitazione di Alba, in località Altavilla.🔗 Leggi su Torinotoday.it

