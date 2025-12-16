Incidente stradale donna investita in viale Trento | scattano i soccorsi

Martedì 16 ottobre, a Terni, si è verificato un incidente stradale in viale Trento, coinvolgendo una donna investita lungo la strada. Immediatamente sono scattati i soccorsi per prestare assistenza alla persona coinvolta nell'incidente.

Un incidente stradale si è verificato a Terni nel corso della serata di martedì 16 ottobre. Una donna è stata investita lungo viale Trento. La signora stava attraversando la strada, all’altezza dell’ingresso del parco Emanuela Loi, quando ha impattato contro una Citroen Picasso condotta da un. Ternitoday.it

