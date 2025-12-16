Incidente stradale donna investita in viale Trento | scattano i soccorsi

Martedì 16 ottobre, a Terni, si è verificato un incidente stradale in viale Trento, coinvolgendo una donna investita lungo la strada. Immediatamente sono scattati i soccorsi per prestare assistenza alla persona coinvolta nell'incidente.

Un incidente stradale si è verificato a Terni nel corso della serata di martedì 16 ottobre. Una donna è stata investita lungo viale Trento. La signora stava attraversando la strada, all’altezza dell’ingresso del parco Emanuela Loi, quando ha impattato contro una Citroen Picasso condotta da un. Ternitoday.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ULTIM'ORA ANZIANA MUORE INVESTITA DA AUTO RUBATA DA 4 MINORENNI CHE POI SONO FUGGITI SHOCK A MILANO

Donna investita davanti al supermercato: trovato il pirata della strada - È stato infatti individuato l’uomo al volante dell’auto che, lo scorso venerdì, aveva investito una giovane donna alla rotonda del ... bresciatoday.it