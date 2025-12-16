Incidente stradale mortale vittima una donna di 54 anni investita in viale Trento

Un tragico incidente stradale si è verificato a Terni nella serata di martedì 16 ottobre, causando la morte di una donna di 54 anni. L'incidente è avvenuto lungo viale Trento, lasciando la comunità sconvolta. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell'incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita.

Un incidente stradale mortale si è verificato a Terni nel corso della serata di martedì 16 ottobre. Una donna di 54 anni è stata investita lungo viale Trento. La signora stava attraversando la strada, all'altezza dell'ingresso del parco Emanuela Loi, quando ha impattato contro una Citroen Picasso.

