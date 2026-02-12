Durante il lancio della missione USSF-87 il razzo spaziale ULA Vulcan Centaur ha avuto un problema a

Durante il lancio della missione USSF-87, il razzo Vulcan Centaur ha incontrato un problema. Nonostante l’anomalia, il razzo ha continuato la sua corsa nello spazio. Ora si punta l’attenzione sui booster e sulle eventuali conseguenze di questo intoppo.

Anomalia durante USSF-87: il razzo Vulcan Centaur prosegue la missione, ma sale l'attenzione sui booster. Un problema a uno dei booster del razzo ULA Vulcan Centaur ha segnato il lancio della missione USSF-87, avvenuto oggi dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida. L'anomalia, simile a quella riscontrata in una precedente missione nel 2024, non ha interrotto la traiettoria del veicolo spaziale, che ha continuato verso l'orbita geosincrona con un carico utile segreto per il Dipartimento della Guerra statunitense. L'episodio riaccende i riflettori sull'affidabilità del nuovo vettore e sulla cadenza dei lanci.

Il razzo lunare Artemis II si prepara alla fase finale dei preparativi, arrivando sulla rampa di lancio.

Jannik Sinner ha vinto contro Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open 2026.

