I controlli dei Carabinieri sette persone denunciate Nell' auto spuntano 13 grammi di cocaina
Durante un'operazione dei Carabinieri a Cesenatico, sette persone sono state denunciate. Nell'auto controllata sono stati trovati 13 grammi di cocaina, mentre un automobilista è stato segnalato per aver rifiutato gli accertamenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti. L'intervento ha evidenziato la presenza di diverse situazioni di illegalità, con l'obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio.
Sette persone sono state denunciate nel corso dei controlli fatti dai Carabinieri di Cesenatico. Un automobilista è stato denunciato per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di stupefacenti; tre uomini sono stati denunciati per concorso nel reato di detenzione ai. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
