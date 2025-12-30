I controlli dei Carabinieri sette persone denunciate Nell' auto spuntano 13 grammi di cocaina

Durante un'operazione dei Carabinieri a Cesenatico, sette persone sono state denunciate. Nell'auto controllata sono stati trovati 13 grammi di cocaina, mentre un automobilista è stato segnalato per aver rifiutato gli accertamenti relativi all'uso di sostanze stupefacenti. L'intervento ha evidenziato la presenza di diverse situazioni di illegalità, con l'obiettivo di garantire la sicurezza sul territorio.

