Cercola | zio e nipote arrestati dai carabinieri con 7 dosi di cocaina durante un controllo stradale
Durante un normale controllo stradale a Cercola, i carabinieri hanno arrestato uno zio e un nipote trovati in possesso di sette dosi di cocaina. L’intervento rientra in un’attività di contrasto allo spaccio di droga, che ha portato alla scoperta di sostanze illecite e all’arresto dei due uomini. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza sul territorio.
Spaccio in strada: carabinieri arrestano zio e nipote a Cercola. I carabinieri della Tenenza di Cercola, durante un servizio antidroga, hanno arrestato per detenzioni a fini di spaccio L. V. e L. V., zio 50enne e nipote 42enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due uomini sono a bordo di una Fiat Panda e percorrono Via Marconi quando i militari decidono di fermarli. Controllati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 7 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio. I carabinieri estendono la perquisizione anche nell’abitazione dei due, all’interno di un involucro, trovano altra cocaina per un totale di 57,2 grammi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
