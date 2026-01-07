Cercola | zio e nipote arrestati dai carabinieri con 7 dosi di cocaina durante un controllo stradale

Durante un normale controllo stradale a Cercola, i carabinieri hanno arrestato uno zio e un nipote trovati in possesso di sette dosi di cocaina. L’intervento rientra in un’attività di contrasto allo spaccio di droga, che ha portato alla scoperta di sostanze illecite e all’arresto dei due uomini. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza sul territorio.

Lo spaccio è un affare di famiglia: zio e nipote arrestati nel Napoletano - I due sono stati arrestati dai carabinieri a Cercola, nella provincia di Napoli: sono stati trovati in possesso di quasi 60 grammi di cocaina ... fanpage.it

Cercola, zio e nipote fermati con cocaina: arrestati - CERCOLA – Operazione antidroga della Tenenza dei carabinieri di Cercola, che ha portato all’arresto di Lucio Viterbo, 50 anni, e Luigi Viterbo, 42 anni, Cercola, zio e nipote fermati con cocaina: arre ... marigliano.net

SFIDA CONTINUA: ZIA VS NIPOTE – ROUND 2 La missione è sempre la stessa: chi spende meno e porta a casa di più. La zia controlla il carrello e dice: “Io ho speso poco… e guarda quanta roba!” La nipote risponde: “Zia, ma qui da Decò – Gruppo M - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.