Duran lascia il Fenerbahce | dove giocherà l’attaccante colombiano accostato anche alla Juventus a gennaio Novità!

Duran lascia il Fenerbahce e si prepara a cambiare squadra. L’attaccante colombiano, che era stato accostato anche alla Juventus, sta per trasferirsi altrove. La notizia circola da pochi giorni e ancora non sono stati ufficializzati i dettagli, ma il suo addio al club turco è ormai certo.

Duran Zenit, l'attaccante accostato alla Juventus a gennaio è in viaggio verso la Russia. Le ultimissime La Juventus ha perso di vista Duran Zenit, l'attaccante che a gennaio era stato accostato ai bianconeri. Duran Juventus, spunta il retroscena sull'attaccante in forza al Fenerbahce: cosa è successo in queste settimane La Juventus ha deciso di non puntare più su Duran. Nuovo cambio di maglia per Jhon Duran: il colombiano lascia la Turchia e vola in RussiaJhon Duran cambia ancora squadra a metà stagione. Il giovane attaccante colombiano, di proprietà dell'Al-Nassr, si prepara a concludere. Duran via dail Fenerbahce: ecco dove si trasferisce l'attaccante colombiano che piaceva anche alla Juventus a gennaio. Tutti i dettagliDuran via dail Fenerbahce: ecco dove si trasferisce l'attaccante colombiano che piaceva anche alla Juventus a gennaio. Tutti i dettagli Jhon Durán, accostato con insistenza alla Juventus nelle scorse ...

