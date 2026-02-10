Maurizio Bufalini rivoluzionario della medicina | due appuntamenti dedicati al clinico cesenate

Venerdì 13 e 20 febbraio, alle 17, nella Sala Lignea della Malatestiana di Cesena si terranno due conferenze sul medico Maurizio Bufalini. Gli incontri sono gratuiti e saranno condotti da Giancarlo Cerasoli, che racconterà come Bufalini abbia rivoluzionato la medicina del suo tempo. Due appuntamenti da non perdere per chi vuole conoscere meglio la figura di questo pioniero della scienza.

Venerdì 13 e 20 febbraio, alle ore 17, nella Sala Lignea della Malatestiana si terranno due conferenze, a ingresso gratuito, tenute da Giancarlo Cerasoli (Scuola di Storia della Medicina OdM - Rimini), dal titolo "Come Maurizio Bufalini rivoluzionò la medicina del suo tempo" e “La medicina a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Maurizio Bufalini L’arte di intrecciare: quattro appuntamenti, due laboratori dedicati a cesteria e uncinetto Sabato e domenica prossimi l’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo apre le porte a due laboratori dedicati all’arte dell’intreccio. Riccione si prepara ad accogliere Toni Servillo, due appuntamenti dedicati a Enzo Moscato La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Maurizio Bufalini Argomenti discussi: In Biblioteca Malatestiana due pomeriggi dedicati a Maurizio Bufalini, rivoluzionario della medicina; In Biblioteca Malatestiana due pomeriggi dedicati a Maurizio Bufalini, rivoluzionario della medicina. Creiamo lavoro, costruiamo sviluppo! Al cantiere di Chiomonte per la conferenza stampa di TELT con i Sottosegretari Andrea Delmastro e Wanda Ferro e il direttore generale di TELT, Maurizio Bufalini. x.com “L’occhio clinico. Maurizio Bufalini e i suoi libri” Fino al 1° marzo, all’interno del percorso espositivo della Malatestiana Antica, prosegue la mostra dedicata a Maurizio Bufalini, a 150 anni dalla morte del celebre clinico cesenate. Attraverso manoscritti, libri, foto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.