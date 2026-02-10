Maurizio Bufalini rivoluzionario della medicina | due appuntamenti dedicati al clinico cesenate

Venerdì 13 e 20 febbraio, alle 17, nella Sala Lignea della Malatestiana di Cesena si terranno due conferenze sul medico Maurizio Bufalini. Gli incontri sono gratuiti e saranno condotti da Giancarlo Cerasoli, che racconterà come Bufalini abbia rivoluzionato la medicina del suo tempo. Due appuntamenti da non perdere per chi vuole conoscere meglio la figura di questo pioniero della scienza.

