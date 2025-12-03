Due pomeriggi per bambini dedicati al Natale nel borgo di Raggiolo
Arezzo, 3 dicembre 2025 – Due pomeriggi dedicati ai bambini e alle loro famiglie per vivere le suggestioni del Natale tra vicoli e boschi di Raggiolo. Sabato 13 e sabato 20 dicembre è in programma la prima edizione di “Nella Capanna di Babbo Natale” che, promossa dalla cooperativa In Quiete, animerà il borgo casentinese con un’esperienza su misura per i più piccoli per accompagnarli alla scoperta delle ricchezze del territorio tra natura, tradizioni e atmosfere di festa. Le due giornate, a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria, proporranno una passeggiata tra il parco fluviale della Mercatella, le strade in pietra di Raggiolo e le sculture in legno del Sentiero dell’Armonia, fino a raggiungere la capanna di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare le loro letterine e ricevere una piccola sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
